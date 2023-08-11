«Первый шаг к лунной базе»: космонавт рассказал о перспективах российской лунной миссии

Россия надеется со временем создать лунную базу Фото: Мария ЛЕНЦ

Запуск ракеты «Союз» с первым в истории современной России лунным аппаратом, может стать первым шагом к созданию лунной российской базы. Такое мнение высказал летчик-космонавт Андрей Борисенко в ходе разговора с «Lenta.ru».

«Конечной задачей стоит создание пилотируемой базы на поверхности Луны», - рассказал Борисенко, отметив, что впереди - ряд исследований по расположению залежей воды. Именно вода и необходима для создания пилотируемой лунной базы.

Космонавт отметил, что, в настоящий момент произведен лишь первый полет из будущей серии полетов. Только по результатам серии будет получена информация, которая и позволит принимать решения, где и когда Россия сможет создать базу на спутнике Земли.

Ранее «Известия» сообщили, что в России впервые в современной истории страны на Луну отправилась межпланетная станция, получившая название «Луна-25». «Луна-25» - российский проект по запуску автоматических аппаратов для исследования окололунного пространства и возможностей для практического использования спутника. Последняя российская миссия состоялась в 1976 году и называлась «Луна-24». Она подтвердила предположение о наличии воды на Луне.