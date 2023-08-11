Московская прокуратура проверит Алексея Панина на публичные призывы к терроризму

Прокуратура Москвы проверит Алексея Панина на публичные призывы к терроризму Фото: Александр ГЛУЗ

Прокуратура Москвы будет проверять актера Алексея Панина на призывы к терроризму в социальных сетях, а также дискредитацию российской армии. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Помимо этого актера будут проверять на призывы к нарушению территориальной целостности России.

Ранее стало известно, что жителя Ижевска осудили за публичные призывы к терроризму в своих социальных сетях. Он полностью признал вину и получил штраф. Мужчина также в своем окружении высказывал намерения свести счеты с жизнью.

Также Федеральная служба безопасности официально предъявила политологу и социологу Борису Кагарлицкому* обвинение в призывах к террористической деятельности в России на личных страницах в социальных сетях. По этой статье ему может грозить до семи лет лишения свободы.

*Признан в России иноагентом