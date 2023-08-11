Девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным УАЗ в Сочи Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Лазаревском районе Сочи экскурсионный джип «УАЗ» с туристами превысил скорость и врезался в скалу. В результате столкновения пострадали девять человек. Об этом «КП-Кубань» стало известно из местного ГУ МВД России.

— В результате ДТП пострадали 9 человек, среди которых были два ребенка и беременная женщина. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, — заявили в ведомстве.

На место аварии незамедлительно прибыла скорая помощь и всем пострадавшим оказали необходимую помощь. Угрозы их жизни на данный момент нет.

Администрация города держит ситуацию на контроле и готова оказать пострадавшим туристам любую необходимую помощь. Органы правопорядка установили, что автомобиль не был оборудован для безопасной перевозки людей. Прокуратура контролирует ход проверки всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Волгограде произошло столкновение «КамАЗа» с мотоциклом в результате которого погибли два человека. Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех причин и обстоятельств аварии.