Пожар на складе с этиловым спиртом в Саратове локализован Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожарные локализовали возгорание на складе с этиловым спиртом в Саратове, сообщает пресс-служба управления МЧС по Саратовской области.

«В 18:58 (17:58 мск) пожар локализован на площади 400 квадратных метров», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как уточнили в МЧС, в результате пожара на складе пострадал один человек – его госпитализировали с ожогами. На месте инцидента работают 11 единиц техники.

Напомним, накануне в Московской области в городе Одинцово загорелось здание склада. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров, однако экстренные службы оперативно локализовали крупное возгорание.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 9 августа, в городе Георгиевск Ставропольского края произошел пожар на вещевом складе местной воинской части. Причиной пожара могло стать самовозгорание из-за высокой температуры воздуха.