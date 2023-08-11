«Конец мучениям»: Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись спустя семь лет судов Фото: REUTERS

Семилетняя эпопея бракоразводного процесса голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта наконец-то официально завершилась. Об этом рассказали в журнале In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера.

В издании рассказали, что звездным актерам удалось решить все вопросы по бизнесу и достичь согласия по опеке над детьми и совместной недвижимости. Источник сообщил, что развод стал окончательным.

По имеющейся информации, Анджелина Джоли сохранит основную опеку над тремя детьми, которые младше 18 лет, а Брэд Питт будет иметь право с ними видеться. При этом актер также выплатит бывшей жене 250 миллионов долларов, чтобы стать единоличным владельцем винодельни Miraval во Франции. Это решение в СМИ называют победой Питта.

Ранее юристы Анджелины Джоли рассказали подробности драки, после которой и начался бракоразводный процесс супругов. Они утверждают, что во время конфликта Брэд Питт душил одной из своих детей, а второму нанес удар в лицо.