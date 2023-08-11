Ермак заявил о начале переговоров Украины с Британией о гарантиях безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина начала переговоры с Великобританией по вопросу предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом рассказал глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

— Действительно, на основании декларации, которая была согласована в Вильнюсе странами G-7, к этой декларации присоединились еще 11 стран и мы, после консультаций с американскими коллегами, начали консультации c Великобританией, — подчеркнул Ермак в эфире телемарафона.

Он также добавил, что с британскими коллегами состоялась содержательная беседа. Помимо этого Ермак отметил, что декларация очерчивает определенные рамки и формирует минимальные гарантии, которые помогут построить обороноспособность Украины. Киев намерен подписать до конца 2023 года «как можно больше соглашений».

Ранее стало известно, что Евросоюз не может предоставить Украине гарантии безопасности. Один из представителей заявил, что их могут предоставлять только отдельные страны.