Шадаев: Минцифры готовит увеличение возраста отсрочки от армии IT-специалистов Фото: Юрий Машков/ТАСС

Минцифры готовит изменение в указ президента Владимира Путина, чтобы увеличить возраст отсрочки от армии до 30 лет для сотрудников аккредитованных IT-компаний. Эта мера необходима в связи с повышением призывного возраста. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

— Минцифры готовит в связи повышением призывного возраста предложение по корректировке указа, — подчеркнул Шадаев.

Глава ведомства также напомнил, что в действующем указе президента уже существует отдельный пункт, который освобождает айтишников в возрасте от 18 до 27 лет от призыва на срочную службу. Соответствующие поправки в указ планируют внести до начала весеннего призыва 2024 года.

Напомним, что четвертого августа президент России Владимир Путин подписал указ о повышении призывного возраста до 30 лет. Переходного периода не будет, а верхний порог призывников вступит в силу уже с первого января 2024 года.