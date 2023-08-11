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НовостиОбщество11 августа 2023 19:24

Дизайнер Талат: синий цвет на кухне поможет снизить аппетит

Эксперт назвала цвет, который наоборот будет стимулировать чувство голода
Елена АКИМОВА
Дизайнер Талат: синий цвет на кухне поможет снизить аппетит

Дизайнер Талат: синий цвет на кухне поможет снизить аппетит

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мария Талат, дизайнер интерьеров, рассказала, что цвет стен на кухне может оказывать влияние на способность человека похудеть или набрать вес. Эксперт рекомендует избегать теплых и ярких оттенков, таких как оранжевый и красный. Так что тем, кто стремится держать себя в форме, они только разыграют аппетит.

Вместо этого, лучше выбрать прохладные и спокойные цвета, такие как синий и зеленый. Они будут оказывать успокаивающее воздействие и помогать сдерживать аппетит.

- Синий цвет, например, ассоциируется с чувством сытости и может уменьшить желание переедать, - сказала дизайнер интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Талат также отметила, что особенно стоит присмотреться к прохладным и уравновешенным оттенкам. Они поспособствуют тому, чтобы держать себя в форме.

В этом вопросе также не стоит забывать, что у каждого личные цветовые предпочтения.