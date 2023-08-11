В США допускают, что конфликт на Украине продолжится в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белом доме не исключают того, что конфликт на Украине будет продолжаться и в 2024 году. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, американская администрация планирует и дальше обращаться к Конгрессу Соединенных Штатов с запросами на дополнительную помощь Украине.

— И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. Мы считаем, что это — надлежащий объем, который надо запрашивать, — подчеркнул Кирби.

Он также добавил, что предположение о продолжении боевых действий в следующем году в Белом доме сделали на фоне нынешней ситуации в украинском конфликте.

Напомним, что ранее стало известно о недовольстве республиканцев из-за просьбы Джо Байдена о дополнительном финансировании Киева. В Конгрессе не понимают, куда именно тратятся деньги и требуют подробностей и прозрачности от президента.