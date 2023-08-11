Профессор Проданова: осенью 2023 года сильнее всего подорожают оливки, мясо и роллы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, что подорожает в магазинах сильнее всего предстоящей осенью.

Рост доллара скажется на всех импортных товаров, но и отечественные тоже не смогут сохранить стабильность.

- Серьезное ослабление рубля в августе непременно скажется на росте цен практически на все виды продукции, - сказала она интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По словам Продановой, до 40% потребительской корзины среднестатистического гражданина в России занимают импортные товары. Причем не важно о какой категории покупок идет речь.

Чай и кофе подорожают на 6-9%, кондитерские изделия на 10-15%, мясо и колбасные изделия на 5-10%, а суши и роллы прибавят в цене 25%, а оливки и имбирь – 50%.

В ЦБ уже отметили, что подобный скачек цен отразится на показателях инфляции, так что регулятор не исключает очередное повышение ключевой ставки.