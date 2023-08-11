«Грядет раскол»: просчеты Байдена могут дорого обойтись Украине Фото: REUTERS

Просчеты президента Соединенных Штатов Джо Байдена при планировании наступления украинских войск и последовавшее за этим разочарование партнеров, сыграли на руку России и лично Владимиру Путину. Такое заявление сделал директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для Hill.

— Аналитическая база для наступления Украины была, по сути, сфальсифицирована с самого начала. Для России текущая политическая динамика в США и Европе бесценна, — добавил Хумински.

По его мнению, такая переоценка сил ВСУ может привести к расколу между всеми союзниками Киева. Если это случиться, автор статьи считает, что Владимир Путин может воспользоваться ситуацией в своих целях.

Хумински добавил, что спустя два месяца с начала наступления украинских войск, они не смогли добиться каких-либо результатов, которых ожидали из союзники. Именно по этой причине, каждый новые поставки вооружения Киеву все сложнее согласовывать.

Ранее стало известно, что в Конгрессе США считают, что президент Джо Байден не способен донести американцам необходимость поддержки Украины. Ему посоветовали проводить больше разъяснительной работы.