WSJ: Египет сопротивляется просьбам США о поставках оружия Киеву Фото: REUTERS

Несмотря на давление со стороны американских властей, Египет не намерен поставлять свое оружие на Украину. Об этом рассказали в издании Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

— Американские чиновники, среди которых министр обороны Ллойд Остин, попросили вместо этого поставлять оружие Украине, стремясь помочь киевским властям преодолеть нехватку боеприпасов, — говорится в публикации.

При этом отмечается, что изначально Каир якобы планировал поставлять ракеты в Россию, но из-за давление Соединенных Штатов отказался от этой идеи. Также в статье рассказали, что американские чиновники неоднократно просили Египет помочь Украине.

Власти страны в беседах с администрацией президента США не отклоняют просьбы окончательно, но высокопоставленные чиновники утверждают, что никаких поставок оружия Киеву не будет.

Ранее стало известно, что Египет подписал контракт на поставку 235 тысяч тонн пшеницы из России. Первая партия в 175 тысяч тонн будет отправлена в порты Египта с 15 по 30 сентября 2023 года, а уже в октябре будут отправлены остальные 60 тысяч тонн российской пшеницы.