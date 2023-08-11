Минцифры запретило сотрудникам пользоваться устройствами Apple в рабочих целях

Максут Шадаев: сотрудникам Минцифры запретят пользоваться гаджетами Apple в служебных целях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудникам российского Минцифры запретили пользоваться гаджетами производства корпорации Apple в служебных целях. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно, смартфонов и планшетов, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке». – сказал Шадаев в кулуарах форума «Цифровая эволюция», пишет ТАСС.

Министр подчеркнул, что иных ограничений не вводится. Так, сотрудники министерства могут пользоваться айфонами в личных целях. Шадаев добавил, что министерство не предполагает финансировать закупку устройств для сотрудников.

Ранее государственная корпорация «Ростех» установила запрет на использование сотрудниками техники производства Apple в служебных целях. Так, был введен полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя. Позже примеру госкорпорации последовали ряд федеральных ведомств.

В то же время глава комитета Гoсдумы по информационной политике, инфoрмационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что вопрос о запрете на использование гаджетов Apple для рядовых россиян, которые не являются сотрудниками определенных организаций, не выносился на обсуждение.