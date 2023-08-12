В Дагестане более ста жителей двух сел подрались из-за музыки на свадьбе

В Дагестане жители двух сел устроили массовую драку из-за музыки. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Более ста человек устроили массовую драку в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Сообщается, что инцидент произошел около 18.30 в пятницу 11 августа на территории Ногайского района.

«На пустыре стали собираться жители двух окрестных сёл, общее число собравшихся - 100 человек», - сказано в сообщении.

Речь идет о жителях сел Шумелик и Батыр-Мурза, уточнили в ведомстве. Некоторые участники драки вооружились палками и дубинами.

Конфликт начался на свадьбе из-за музыкального репертуара и продолжается уже не первые сутки, пишут СМИ.

«На место выехали сотрудники полиции для обеспечения безопасности и не допущения эскалации конфликта. Так же к месту инцидента были направлены сотрудники полиции из ближайших к Ногайскому районов», - сообщили в пресс-службе, добавив, что руководство республиканского МВД также выехало на место происшествия.

Тем временем полицейские в Ленобласти поймали виновников массовой драки мигрантов, в которой пострадали несколько человек.

Ранее на Урале вооруженные вилами, топором и монтировкой соседи устроили массовую драку из-за электричества.