Посол Антонов: новые санкции говорят о провале ограничительной политика США

Анатолий Антонов заявил о провале санкционной политики США. Фото: Евгения ГУСЕВА

Очередной всплеск санкционной активности США в отношении России говорит о провальном характере политики антироссийских ограничений. Об этом заявил в субботу 12 августа посол России в США Анатолий Антонов. Комментарий Антонова приводит пресс-служба посольства в Telegram-канале.

«Видим в этом попытку американских властей сгладить нарастающую здесь критику о провальности ограничительной политики Белого дома. Даже местным русофобам предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось. Этот факт подтвержден в том числе специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда», — сказал Антонов.

Напомним, 11 августа власти Минфин США сообщил о введении санкций в отношении российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, предпринимателей Германа Хана, Алексея Кузьмичева и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее Центробанк РФ представил сценарии развития экономики России, предположив, что антироссийские санкции сохранятся на всем прогнозном горизонте - до 2026 года.

Тем временем премьер Саксонии Кречмер заявил, что антироссийские санкции ослабили экономическую мощь ФРГ.