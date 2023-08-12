Медведев прокомментировал слова Дуды о дешевой борьбе с Россией

Медведев прокомментировал заявление Дуды о "дешевизне" борьбы с Россией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев саркастически призвал Киев «восхищаться» западными союзниками после заявления президента Польши Анджея Дуды о «дешевой» борьбе с Россией.

Напомним, Дуда в интервью изданию The Washington Post назвал положительным моментом то, что «американские солдаты не умирают» в борьбе с Россией.

«Эй, вы, в Киеве! Во что бы то ни стало восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они всего лишь животные», - написал Дмитрий Медведев в англоязычном аккаунте соцсети X, продублировав пост на украинском языке.

Также Дуда в интервью WP заявил, что вооруженные силы Украины не способны прорвать российскую оборону и провести решительное наступление, так как на данный момент у Киева недостаточно оружия, чтобы хоть как-то изменить баланс сил в ходе конфликта на Украине.

Ранее польский журналист Лукаш Важеха заявил, что президент Польши Анджей Дуда мог бы пойти на иррациональные поступки ради украинского лидера Владимира Зеленского, заявив о «патологических чувствах» главы республики.