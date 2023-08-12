Гидрометцентр: сильные дожди пройдут в 14 регионах России

Сильные дожди пройдут в 14 регионах России. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений ожидается в 14 российских регионах. Об этом сказано в Бюллетене опасных и неблагоприятных явлений российского Гидрометцентра.

Сообщается, что 12 и 13 августа в Ленинградской, Новгородской 13 августа в Псковской областях и в Карелии пройдут ливневые дожди с грозами.

«12 августа в Запорожской области, в Луганской и Донецкой Народных Республиках сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с», - сказано в бюллетене.

В Воронежской области ливневый дождь, гроза, град и сильный ветер прогнозируется 12 августа. Такие же неблагоприятные явления ожидают жителей Адыгеи, Краснодарского Края, Карачаево-Черкесии, Республики Алтай и других регионов.

Ранее природа нанесла мощный удар по Приморью. В пятницу, 11 августа, на край обрушились сильнейшие осадки, из-за которых обрушились дороги, а дома и улицы городов ушли под воду. Стихия унесла жизни двоих детей. Последние новости о потопе в Приморье здесь на KP.RU.

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