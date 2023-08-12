В Уссурийске прорвало дамбу, которая сдерживала паводок

В Уссурийске прорвало дамбу, предназначенную для защиты от наводнения. Фото: ТГ-канал администрации Уссурийска.

В Уссурийске в ночь на субботу 12 августа прорвало дамбу, которая была создана для сдерживания паводка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую диспетчерскую службу Уссурийска.

В то же время в администрации города сообщают о проведении эвакуации с подтопленных территорий. Жителей вывозят на лодках, в ночь на субботу было эвакуировано около 200 человек, сообщает администрация в Telegram-канале.

Также администрация информирует, что в городе отключили Вечный Огонь из-за подтопления мемориала.

Напомним, из-за удара стихии в Уссурийске смыло многие дороги, под воду ушли улицы, а под населенный пунктом в селе Новоникольск пострадал приют для животных. Затопило и центральный рынок. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем Гидрометцентр прогнозирует в ближайшие дни сильные дожди, грозы, град и ветер в 14 российских регионах.