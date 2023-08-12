Что произошло в ночь на 12 августа

Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Крым. Фото: REUTERS

Российские средства ПВО и РЭБ отразили попытку террористической атаки украинских дронов на Крым в ночь на субботу 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. В ведомстве уточнили, что средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников. Шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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