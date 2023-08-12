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НовостиОбщество12 августа 2023 4:19

Что произошло в ночь на 12 августа

Российские военные пресекли атаку 20 украинских беспилотников на Крым
Мария ПАВЛОВА
Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Крым.

Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Крым.

Фото: REUTERS

Российские средства ПВО и РЭБ отразили попытку террористической атаки украинских дронов на Крым в ночь на субботу 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. В ведомстве уточнили, что средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников. Шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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