Британия умолчала о взломе серверов МИД в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хакеры взломали сервера Министерства иностранных дел Великобритании в 2021 году, но британское правительство решило не раскрывать факт взлома. Об этом сообщает издание inews со ссылкой на источники, который объясни такие действия желанием избежать «позора».

Как сообщает издание, «крупномасштабный» взлом осуществили якобы российские и китайские хакеры, получившие в итоге доступ к внутренним системам внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что один из сотрудников ведомства, «вероятно, случайно», загрузил вредоносную программу, которая была в его электронном письме. Это позволило хакерам получить доступ к огромному числу сообщений министерства.

«Российские и китайские акторы, связанные с государствами, могли получить доступ к переписке находящихся за границей послов и дипломатов, которая не была помечена как секретная», - передает издание, отмечая, что правительство Великобритании не сообщило о взломе, так как хотело избежать «позора».

Напомним, в этом году произошла утечка данных из облачного сервиса Пентагона. Командование сил специальных операций США (SOCOM) начало расследовать, в ходе которого выяснилось, что документы в интернет выложил военнослужащий ВВС Нацгвардии Соединенных Штатов.