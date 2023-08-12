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НовостиПроисшествия12 августа 2023 5:00

Эвакуация жителей идет в Уссурийске после прорыва дамбы

Вода прибывает к первым этажам нескольких домов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Эвакуация жителей идет в Уссурийске после прорыва дамбы

Эвакуация жителей идет в Уссурийске после прорыва дамбы

Фото: из соцсетей

Жителей микрорайона «Семь ветров» в Уссурийске эвакуируют из-за опасности подъема уровня воды после прорыва дамбы. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Приморского края

«Городской прокурор Дмитрий Дениш на месте координирует мероприятия по эвакуации», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале прокуратуры.

По данным ведомства, вода начинает прибывать к первым этажам нескольких домов. Людей эвакуируют силами МЧС.

Местные прокуратура и администрация на данный момент изучают обращения местных жителей для оперативного реагирования экстренных служб.

«Прокуратура даст оценку полноте мер, принимаемых к минимизации последствий паводка», - сказано в заявлении ведомства.

Уссурийск еще в пятницу, 11 августа, пострадал от удара стихии. Город продолжает топить. Из-за пришедшего в город тайфун улицы ушли под воду, а также утонул центральный рынок. В субботу, 12 августа, прорвало дамбу, возведенную для сдерживания паводка.