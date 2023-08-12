Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в Арктической зоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел проверку отдаленных арктических гарнизонов Северного флота, а также проинспектировал организацию служебной деятельности на Новой земле. Об этом в субботу, 12 августа, заявило военное ведомство.

«Глава российского военного ведомства проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля», — сказано в сообщении министерства, где уточняется, что была проверена готовность к действиям по охране, а также обороне особо важных объектов.

Кроме того, министр обороны РФ вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым облетел объекты Центрального полигона РФ. В российском ведомстве отмечают, что основной задачей этого полигона сейчас является подготовка, а также испытания «перспективных образцов вооружения и военной техники».

Напомним, в начале августа этого года Шойгу провел проверку пункта управления группировки войск "Центр" в зоне проведения специальной военной операции. В ходе проверки министр осмотрел трофейную западную технику.