LRT: на одной из улиц Вильнюса после саммита НАТО пропал новый асфальт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На одной из улиц Вильнюса обнаружили исчезновение нового асфальта после саммита Североатлантического альянса. Об этом пишет издание LRT.

«Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез», — сказано в публикации.

Отмечается, что перед встречей глав стран – членов НАТО на этой улице шли дорожные работы, а в период проведения мероприятия был уложен новый асфальт. Тем не менее, как сообщают местные жители, на данный момент новое дорожное покрытие пропало.

Журналисты издания побывали на улице Лепкальне, где убедились в отсутствии асфальта. После этого они решили связаться с представителем городского самоуправления Габриэлюсом Грубинскасом, который заявил, что работы не смогли закончить до саммита НАТО, в результате чего они продолжаются до сих пор.

Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе состоялся 11-12 июля 2023 года. Сайт KP.RU рассказывал об итогах этой встречи.