Воздушная тревога объявлена в Одесской области 12 августа 2023 Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена в субботу, 11 августа, в Одесской области Украины. Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер.

«Воздушная тревога!» - написал он в своем Telegram-канале

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги в Одесской области прозвучал в 07.13 в субботу, 11 августа.

Напомним, в минувшую среду, 9 августа, воздушная тревога по всей территории Украины объявлялась два раза за день. Через пару дней, 11 августа, в Киеве прозвучал мощный взрыв со стороны аэропорта Жуляны. О взрывах сообщали также в Винницкой и Хмельницкой областях.