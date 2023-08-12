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НовостиПроисшествия12 августа 2023 5:43

Воздушная тревога объявлена в Одесской области 12 августа 2023

Сигнал прозвучал рано утром
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Воздушная тревога объявлена в Одесской области 12 августа 2023

Воздушная тревога объявлена в Одесской области 12 августа 2023

Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена в субботу, 11 августа, в Одесской области Украины. Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер.

«Воздушная тревога!» - написал он в своем Telegram-канале

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги в Одесской области прозвучал в 07.13 в субботу, 11 августа.

Напомним, в минувшую среду, 9 августа, воздушная тревога по всей территории Украины объявлялась два раза за день. Через пару дней, 11 августа, в Киеве прозвучал мощный взрыв со стороны аэропорта Жуляны. О взрывах сообщали также в Винницкой и Хмельницкой областях.