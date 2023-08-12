Четвертый блок ступени от ракеты «Союз-2.1б» найден в Хабаровском крае Фото: Роскосмос.

В Хабаровском крае был найден последний, четвертый блок ступени ракеты «Союз-2.1б», которая стартовала с космодрома «Восточный» в ночь на пятницу, 11 августа. Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев.

«Найдены все четыре боковых блока первой ступени ракеты, выведшей „Луну-25“ на орбиту», — сообщил глава региона, отметив, что «поиски в Хабаровском крае завершены».

Напомним, ракета «Союз-2.1б» была запущена в ночь на пятницу, 11 августа, с космодрома «Восточный». Ракета должна доставить на спутник Земли автоматическую станцию «Луна - 25», которая займется изучением лунной экзосферы и слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны.

Как писал сайт KP.RU, три ступени ракеты нашли в пятницу, 11 августа, в 28 км от поселения Шахтинский в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.