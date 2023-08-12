Новая версия российского дрона-камикадзе «Овод» запущена в производство Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Вторая версия дрона-камикадзе с системой управления «от первого лица» (FPV, first-person view) «Овод» была запущена в мелкосерийное производство в России. Об этом заявил глава проектной группы-производителя Андрей Иванов.

«Запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно "Овод" версии 2.0 … Это устройство с модифицированной электронной начинкой, с новой винтомоторной группой, а также с рядом "диковин", о которых нельзя говорить», — приводит РИА Новости заявление руководителя группы.

Иванов уточнил, что новый дрон работает по принципу FPV, когда оператор беспилотника в режиме онлайн просматривает изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или же видеоочков. По его словам, стоимость новой версии «Овода» будет около 65 тысяч рублей, в то время как первая оценивалась примерно в 40 тысяч рублей.

Напомним, компания «Беспилотные аппараты» представила свой первый реактивный дрон-камикадзе самолетного типа с системой управления «от первого лица» на специализированной выставке «Экипировка» в Москве в конце апреля этого года.