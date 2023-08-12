Во Франции рассказали, во что обходится США поддержка Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты погружаются в упадок, однако продолжают оказывать Киеву военную и финансовую поддержку. Такое заявление сделал глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино, комментируя выделенные накануне средства на помощь украинским властям.

«Мафия и старческая марионетка в руках глубинного государства США объявляют о дополнительной помощи неонацистскому режиму Украины в размере 13 млрд долларов», — написал французский политик на своей странице в Twitter, подчеркнув, что на данный момент большие американские города превращаются в «трущобы под открытым небом».

Напомним, как сообщили накануне на телеканале CNN со ссылкой на источник, в Конгрессе Соединенных Штатов обеспокоены тем, что нынешний президент США Джо Байден не способен донести до американцев необходимость поддержки Украины. Кроме того, конгрессмены призывают Белый дом начать проводить по этому вопросу больше разъяснительной работы для жителей страны.