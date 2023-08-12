Молодые тюменские предприниматели могут получить до полумиллиона рублей на развитие бизнеса

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, приветствуя участников слета, призвал объединить усилия органов власти и предпринимательского сообщества в достижении технологического суверенитета страны. Это задача не только для крупных предприятий, но и для среднего и малого бизнеса, подчеркнул полпред.

«Сегодня «Слет успешных предпринимателей» – серьезная международная и всероссийская площадка для предпринимателей разного уровня. Для развития бизнеса в регионах УрФО созданы все необходимые условия. И это приносит значимый эффект. Так, за последний год численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства увеличилась на 9 процентов по сравнению с июнем прошлого года», – отметил Владимир Якушев.

Развитию экономики Уральского федерального округа, по мнению полпреда, будет способствовать наращивание доли малого и среднего предпринимательства в структуре ВВП. Пока данный показатель составляет порядка 20 процентов.

Принимать активное участие в реализации государственно-частных проектов, которые направлены на достижение технологической независимости страны, предложил предпринимателям губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона выразил уверенность в важной роли бизнес-сообщества в решении данной задачи.

Глава региона рассказал, что 20 молодых тюменских предпринимателей — победителей первой волны конкурса грантов получили на развитие своего бизнеса в общей сложности 9,3 миллиона рублей. Во второй волне конкурса подано уже 25 заявок. Чтобы претендовать на господдержку в размере от ста до пятисот тысяч рублей, предпринимателям в возрасте от 14 до 25 лет требуется до 18 августа направить свой бизнес-проект на рассмотрение комиссии. Консультации и разъяснения специалистов по участию в конкурсе молодые предприниматели могут получить в центре «Мой бизнес».

«По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось в пять раз. Поступило много интересных бизнес-проектов. Самому молодому участнику 15 лет. Юноша из Ишимского района подал инициативу, связанную с сельским хозяйством, которым занимается и его отец», – пояснил Александр Моор.

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин дал высокую оценку планомерной работе властей Тюменской области в поддержке технологических и производственных компаний. Регион — в топе по инвестиционному климату, отметил Александр Калинин.

«Развивать технопарки, промышленные площадки – стратегически выгодно и необходимо. Тем более, сейчас, когда мы говорим о технологическом суверенитете. В Тюменской области этому уделяется особое внимание», - добавил лидер «Опоры России».

КОНКРЕТНО

На XI международном форуме «Мой бизнес. Слет успешных предпринимателей», который продлится до 13 августа, будут работать 27 площадок по различным направлениям предпринимательской деятельности. Своим опытом поделятся 140 спикеров.