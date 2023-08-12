Армения запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Карабахе Фото: REUTERS

Ереван подал запрос о проведении экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за ситуации, которая на данный момент сложилась в Нагорном Карабахе из-за блокады Лачинского коридора. Об этом в субботу, 12 августа, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении.

«Армения обратилась в Совет безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в результате навязанной мирному населению Нагорного Карабаха полной блокады», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в заявлении на имя председателя Совбеза указал на нехватку товаров первой необходимости, в том числе продуктов питания, медикаментов и топлива из-за блокады коридора.

Напомним, в конце июля этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не вправе решать судьбу Нагорного Карабаха, призвав жителей спорной территории быть участниками переговорного процесса.