Экономист Сакс: Путин преподнес США сюрприз в Крыму Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин преподнес Вашингтону сюрприз в Крыму в 2014 году. Такое мнение высказал американский экономист Джеффри Сакс.

Как заявляет экономист, в 2014 году план администрации США заключался в том, что в Киеве будет создано подконтрольное Вашингтону правительство, а после этого Украина «присоединится» к Западу.

«Вот и все! Но Путин присоединил Крым, вот так сюрприз! Потом были Минские соглашения - и снова сюрприз!», - заявил экономист в интервью для YouTube-канала Dialogue works

Сакс назвал президента США Джо Байдена плохим стратегом. По его словам, что Вашингтон старается превратить Украину в «европейский Афганистан».

Напомним, Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведенного там референдума, когда за воссоединение с Россией проголосовали более 96% жителей полуострова, а также свыше 95% жителей Севастополя.