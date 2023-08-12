Взрыв прогремел в Кривом Роге на Украине Фото: REUTERS

Взрыв прогремел в Кривом Роге в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава городского совета обороны, мэр города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрывы», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Вилкул также призвал жителей города не вести фото- и видеосъемку, не публиковать какие-либо кадры в социальных сетях. Тем не менее фотографии облаков дыма уже опубликовали украинские СМИ.

На данный момент в семи регионах Украины объявлена воздушная тревога, в том числе в Днепропетровской области. Как писал сайт KP.RU, сигнал тревоги прозвучал рано утром.

Напомним, в пятницу, 11 августа, мощный взрыв прозвучал в Киеве со стороны аэропорта Жуляны. О взрывах также сообщали в Винницкой и Хмельницкой областях.