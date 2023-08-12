Экс-агент MI6 Крук: Запад не поможет создать бесполетную зону над Украиной Фото: REUTERS

Попытки Украины защитить воздушное пространство при помощи новых поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) от западных стран обречены на провал. Такое мнение высказал бывший агент MI6 Крук, заявив о боязни Запада вступить в военный конфликт с Россией, а также отметив техническое превосходство РФ.

«Бесполетной зоны над Украиной сейчас нет потому, что создать ее невозможно», - заявил экс-агент в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, бесполетную зону над Украиной создать невозможно, в том числе, из-за того, что Москва обладает лучшими средствами ПВО в мире.

Напомним, ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявлял, что Североатлантический альянс не собирается обсуждать вопрос введения над Украиной бесполетной зоны.

Незадолго до этого представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил о том же самом, отмечая, что если НАТО решится на такой шаг, то увеличит риски ядерной конфронтации.