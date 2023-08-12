Минобороны Польши объявило об укреплении Сувалкского коридора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о наращивании военного присутствия в районе Сувалкского коридора, а также на участке белорусской границы.

Как заявил глава внешнеполитического ведомства назвал «чувствительными точками» Сувалкский коридор и Брестские ворота, расположенный на юго-западной части границы польско-белорусской границы. По его словам, именно на этот участок сухопутной границы направляют «новейшие оснащение», а также дополнительные отряды вооруженных сил.

«Усиление происходит как в тактическом измерении, включая дополнительных бойцов и новую технику, так и в стратегическом за счет создания новых подразделений различного уровня», - заявил министр.

Напомним, в начале этой неделе, 8 августа, Министерство национальной обороны Польши заявило, что Варшава перебросит на белорусскую границу дополнительно тысячу военных. Как сообщили в ведомстве, с такой просьбой обратился комендант Пограничной службы республики.

Тем временем, как писал сайт KP.RU, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручал премьер-министру Роману Головченко связаться с представителями властей Польши, отметив, что соседей не выбирают - «они от Бога».