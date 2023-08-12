Названа сумма, затраченная на плавучий барьер на границе США с Мексикой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Плавучее заграждение, которое было сооружено на реке Рио-Гранде на границе американского штата Техас с Мексикой для предотвращения потока нелегальных мигрантов, обошлось США в 1 млн долларов. Об этом пишет газета Newsweek.

Власти штата Техас в начале июля этого года распорядились установить плавучий барьер в Рио-Гранде, который находится в трех км к югу от моста Камино-Реаль, выполняющего роль КПП на американской-мексиканской границе. В августе СМИ сообщили о двух погибших в зоне этого заграждений.

«Губернатор Техаса Эбботт заплатил $1 млн за барьер длиной 1000 футов (305 метров)», - сообщает в издание.

Вице-президент Национального совета пограничного патруля США Крис Карбера ранее говорил о том, что пограничные службы Соединенных Штатов ожидают в ближайшие месяцы роста случаев незаконного пересечения границы с Мексикой.