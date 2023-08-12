Полиция в Киеве запрещает давать хлеб паломникам в Киево-Печерской лавре Фото: REUTERS

Сотрудники правоохранительных органов в Киеве запрещают передавать хлеб паломникам, которые были заблокированы в одном из корпусов Киево-Печерской Лавры. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ).

«Мы располагаем видеозаписью, на которой зафиксировано, как в субботу работники полиции препятствуют передаче хлеба для людей, находящихся в одном из заблокированных отелей», — сказано в заявлении УПЦ.

В Украинской православной церкви заявляют, что действия правоохранителей демонстрируют намерение властей изгнать православных монахов, а также верующих из лавры при помощи морения голодом.

Напомним, в минувший четверг, 10 августа, Суд в Киеве признал законным расторжение договора аренды, который был оформлен между монастырем УПЦ и Киево-Печерской лаврой.

На следующий день сотрудники спецподразделения полиции прибыли к Киево-Печерской лавре, а через некоторое время появилось сообщение, что были опечатаны два корпуса лавры, хотя внутри находились люди