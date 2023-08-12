Прощание с Верой Васильевой в Театре сатиры в Москве завершилось Фото: Михаил ФРОЛОВ

Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой завершилась в субботу, 12 августа, в Театре сатиры в Москве. Отпевание актрисы пройдет в храме Христа Спасителя, а похоронят ее на Новодевичьем кладбище.

Во время церемонии заслуженный артист РФ, худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев заявил, что вместе с Верой Васильевой он прощается со своей театральной юностью.

«Я прощаюсь со своей театральной юностью и со своим первым театральным чтением. Тот свет и та радость, которые подарило живое и настоящее общение с Верой Кузьминичной. В 90 она приходила на мои спектакли. Это было для меня совершенно невероятно», - приводит РИА Новости заявление актера.

Напомним, Вера Васильева умерла на 98-м году жизни в минувшую среду, 9 августа. Как заявила крестница актрисы Дарья Милославская, в последние минуты жизни ничего не предвещало беды. Как она считает, причиной смерти артистки могла стать жара, пришедшая в Московскую область.