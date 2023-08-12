Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено Фото: REUTERS

Движение автомобилей по Крымскому мосту было восстановлено. Об этом в субботу, 12 августа, заявили в Оперштабе Крыма.

«Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновлено», - сказано в заявлении.

Напомним, в субботу, 12 августа, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что около Керченского пролива российские системы ПВО сбили две украинские ракеты, уточнив, что Крымский мост не пострадал.

Позже Министерство обороны РФ уточнило, что украинские войска пытались нанести удар по Крымскому мосту при помощи ракетой С-200, которую переделали в ударный вариант.