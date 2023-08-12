Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 августа 2023 11:37

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

В Оперштабе Крыма сообщили о восстановлении движения автомобилей по мосту
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Фото: REUTERS

Движение автомобилей по Крымскому мосту было восстановлено. Об этом в субботу, 12 августа, заявили в Оперштабе Крыма.

«Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновлено», - сказано в заявлении.

Напомним, в субботу, 12 августа, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что около Керченского пролива российские системы ПВО сбили две украинские ракеты, уточнив, что Крымский мост не пострадал.

Позже Министерство обороны РФ уточнило, что украинские войска пытались нанести удар по Крымскому мосту при помощи ракетой С-200, которую переделали в ударный вариант.