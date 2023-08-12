Самолет Су-30 разбился в Калининградской области 12 августа 2023

По предварительной данным, причиной крушения стала техническая неисправность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет Су-30 потерпел крушение в безлюдной местности в Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полета. Об этом в субботу, 12 августа, заявила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО), отметив, что весь экипаж самолета погиб.

Как сообщается, полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной данным, причиной крушения стала техническая неисправность. «При выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30 … Экипаж самолета погиб», - сказано в заявлении.

Напомним, в конце июля этого года на Алтае в селе Тюнгур потерпел крушении вертолет Ми-8, на борту которого находилось 16 человек. Жертвами происшествия стали шесть человек.