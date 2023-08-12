Врач рассказала, какие грибы повышают либидо Фото: pixabay.com

Доктор натуропатии и превентивной медицины Ольга Царева в беседе с «Газета.Ru» рассказала, что лисички и белые грибы могут поднять либидо, уточнив, что этот эффект будет одинаковый для мужчин и женщин.

Специалист уточнила, что на повышение либидо влияют витамины группы В, витамин С и D, а также магний, железо, селен и цинк, которые в большом количестве содержатся в лисичках.

Царева также заявил, что для усиления такого эффекта можно добавить в блюдо с грибами специи-афродизиаки, такие, как карри, кардамон, имбирь и красный перец. По ее словам, для наиболее эффективного усвоения грибы нужно есть с зеленью и овощами.

Грибник Никита Зобнин рекомендовал перерабатывать грибы в день сбора. Как передавал телеканал «360», по его словам, в противном случае можно получить отравление.