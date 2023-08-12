Названа причина крушения самолета СУ-30 в Калининградской области

Причиной крушения СУ-30 в Калининградской области стала техническая неисправность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной крушения самолета Су-30 в Калининградской области, предварительно, стала техническая неисправность. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность», - сказано в сообщении ЗВО.

Напомним, Су-30 разбился в безлюдной местности в Калининградской области в субботу, 12 августа. Ранее сообщалось, что учебно-тренировочный полет осуществлялся без боекомплекта, весь экипаж погиб.

Сайт KP.RU писал о том, что в конце июля 2023 года во время борьбы с огнем в районе селений Платанистос и Каристос на острове Эвбея в Греции разбился пожарный самолет типа Canadair. Греческим самолетом управляли два пилота, одному из которых 26 лет. Министерство национальной обороны страны проинформировало, что весь экипаж погиб.