A haber: встреча Путина и Эрдогана может пройти в августе или сентябре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин может встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в конце августа или начале сентября. Об этом проинформировал телеканал A haber.

По информации турецкого издания, которое ссылается на своего журналиста в пуле администрации президента, Эрдоган все еще ждет, что Путин посетит Турцию с визитом. В то же время телеканал не исключает и того, что может состояться поездка турецкого лидера в Россию.

Когда конкретно может произойти встреча президентов двух государств, издание не сообщает, лишь сообщая возможный срок «конец августа – начало сентября».

По данным телеканала, основной темой возможных переговоров Эрдогана и Путина может стать зерновая сделка.

2 августа 2023 года Путин в ходе телефонного разговора с Эрдоганом дал согласие на свой визит в Турцию. Тогда отмечалось, что турецкий лидер в ходе переговоров заявил президенту России, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления зерновой сделки.

Ранее Путин, комментируя возможное продление зерновой сделки, заявил, что Россия пойдет на такой шаг, если будут выполнены данные ей ранее обещания.