В Париже людей эвакуировали из Эйфелевой башни после сообщения о бомбе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники парижской полиции днем в субботу, 12 августа, провели эвакуацию людей из Эйфелевой башни. Причиной этому послужило полученное сообщение о бомбе. Об этом проинформировал телеканал BFMTV.

«Три этажа Эйфелевой башни и прилегающая к ней территория были эвакуированы вскоре после полудня в субботу после получения сообщения о бомбе», - сообщил телеканал со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что к главной достопримечательности столицы Франции прибыли специалисты, которым предстоит проверить полученную информацию.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что врачи провели операцию на втором этаже Эйфелевой башни в Париже мужчине, у которого случилась остановка сердца. Мужчине стало плохо на втором этаже главной достопримечательности Парижа. Приехавшие медики оценили ситуацию и приняли решение прямо на месте поставить мужчине искусственное сердце.