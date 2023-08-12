Что произошло за день: главные события 12 августа

Аксенов сообщил о третьей за день сбитой ракете ВСУ над Керченским проливом Фото: Юлия МАРКИНА

Глава Крыма Сергей Аксенов 12 августа проинформировал, что в районе Керченского пролива силами противовоздушной обороны были сбиты две украинские ракеты. Позже он заявил о еще одной ракете ВСУ, уничтоженной российскими средствами противовоздушной обороны над Керченским проливом.

Между тем Минобороны РФ заявило, что российские войска нанесли удар по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области. В российском оборонном ведомстве отметили, что цель удара была достигнута.

В этот же день в Калининградской области во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-30. Весь экипаж погиб. Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

В Москве в Театре сатиры прошла церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой, которая умерла на 98-м году жизни в минувшую среду. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище.