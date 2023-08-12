В Бундесвере объяснили проблемы с наступлением ВСУ тактикой малых групп Фото: Александр КОЦ

В Бундесвере объяснили, с чем связаны проблемы в наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Полную ударную мощь боевых бригад не получается реализовать из-за тактики ведения боевых действий малыми группами. Об этом сообщила газета Bild am Sonntag.

«Отдельные подразделения в некоторых случаях разделены на настолько малочисленные группы, что несмотря на то, что каждое подразделение что-то делает, совместное ведение боевых действий невозможно», - сказано в документе Вооруженных сил Германии, на который ссылается издание.

Поэтому, по данным Бундесвера, у украинской армии нет возможности перехватить инициативу и добиться, в том числе, огневого превосходства.

Bild am Sonntag также отмечает, что успеха ВСУ не стоит ожидать и из-за нерешительных поставок оружия Украине со стороны стран Запада.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ понесли огромные потери в ходе наступления. Он уточнил, что речь идет о порядка 60 тысяч военных. Поэтому, по мнению эксперта, решение о проведении наступления можно считать преступлением.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял, что наступление украинской армии есть, но оно провалилось.