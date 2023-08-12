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НовостиЗвезды12 августа 2023 16:13

Актриса Ольга Кузьмина раскрыла пол будущего ребенка

Актриса Ольга Кузьмина о будущем ребенке: «У нас будет дочка»
Екатерина КОСОБОКОВА
Актриса Ольга Кузьмина раскрыла пол будущего ребенка. Фото: кадр из сериала "Кухня"

Актриса Ольга Кузьмина раскрыла пол будущего ребенка. Фото: кадр из сериала "Кухня"

Ольга Кузьмина, которая прославилась на всю страну благодаря сериалу «Кухня» и фильму «Чебурашка», где она озвучивала главного героя, не стала сохранять интригу и раскрыла пол будущего ребенка. Актриса рассказала поклонникам, что ждет дочку.

«У нас будет дочка», - написала Кузьмина в своих социальных сетях.

Пост артистка сопроводила фотографией, на которой она позирует беременной.

Для актрисы этот ребенок станет вторым

Для актрисы этот ребенок станет вторым

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, впервые округлившиеся формы Кузьмина показала в июне этого года. Тогда же она выложила фото со своим новым возлюбленным - ведущим Евгением Апанасевичем. Для актрисы этот ребенок станет вторым. У звезды «Кухни» и «Чебурашки» есть сын Гордей от прошлого брака, в котором она состояла 14 лет.

Сайт KP.RU ранее писал о том, как Кузьмина познакомилась с Апанасевичем. По словам актрисы, впервые они встретились на съемках шоу в Белоруссии. Сначала между ними были отношения на расстоянии, Ольга приезжала к возлюбленному в Минск, а он к ней в Москву. Артистка призналась, что это никогда не было проблемой для их пары.