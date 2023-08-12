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НовостиОбщество12 августа 2023 16:55

Пожар вспыхнул в трюме грузового судна в порту Архангельска

Экипаж эвакуировался самостоятельно, отметили в МЧС
Екатерина КОСОБОКОВА
Пожар вспыхнул в трюме грузового судна в порту Архангельска

Пожар вспыхнул в трюме грузового судна в порту Архангельска

Фото: Олег УКЛАДОВ

Возгорание произошло в субботу, 12 августа, в трюме грузового судна «Терский берег», который стоит у причала в Архангельске. Об этом проинформировало ГУ МЧС по Архангельской области.

«Сегодня около 14:30 в экстренные службы г. Архангельска поступило сообщение о пожаре на грузовом судне «Терский берег», строящем у причала», - сказано в сообщении ведомства.

По данным ГУ МЧС, пожар вспыхнул в трюме на нижней палубе. В ведомстве отметили, что экипаж покинул судно, опасных грузов на нем не хранится.

В тушении возгорания принимают участие 45 человек, также задействовано 12 единиц техники. В МЧС добавили, что доступ кислорода к очагу пожара был перекрыт.

Сайт KP.RU ранее писал о пожаре на складе с этиловым спиртом в Саратове, в результате которого пострадал один человек. Его госпитализировали с ожогами.

Ранее в Одинцово Московской области горело здание склада. Площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров.