Станция «Луна-25» впервые скорректировала траекторию перелета к спутнику Земли. Фото: Сергей Севостьянов/ТАСС

Автоматическая станция «Луна-25» в субботу, 12 августа, провела первую плановую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли. Об этом проинформировал «Роскосмос».

«Сегодня автоматическая станция «Луна-25», созданная в научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в «Роскосмос»), провела первую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли», - сказано в сообщении госкоропорации.

Уточняется, что двигательная установка станции включилась в 16:00 по московскому времени и проработала 46 секунд.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что ракета «Союз» с первым в истории современной России лунным аппаратом стартовала с космодрома Восточный. «Луна-25» станет первой станцией в мире, которая приземлится в околополярной зоне Луны, на сложный рельеф. До этого все приземления осуществлялись только в экваториальной зоне, на равнинах.

Ранее также сообщалось, что главной целью таких экспедиций является исследование запасов лунного льда. Его основные ресурсы по сегодняшним представлениям сосредоточены в полярных областях. После открытия запасов воды на Луне уже девять стран объявили о своих национальных программах колонизации естественного спутника Земли. Так, Китай и Россия вынашивают совместные планы создания обитаемой лунной базы в районе 2031-2035 годов.