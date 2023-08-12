«Раковое» ДТП произошло под Геленджиком

Раки расползлись по трассе в Геленджике после ДТП с грузовиком. Фото: ОМВД России по Геленджику

Авария с грузовиком, который перевозил живых раков, произошла в субботу, 12 августа, на трассе в Геленджике. На фото, которые опубликовало ОМВД по городу, видно, что членистоногие после ДТП расползлись по проезжей части.

По информации полиции, авария произошла в районе парка «Олимп». Водитель грузовика, в кузове которого везли живых раков, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся попутно экскаватором. После этого, водитель легковушки, ехавшей в попутном направлении, врезался в заднюю часть грузовика.

В ОМВД добавили, что в аварии пострадала восьмилетняя пассажирка грузового автомобиля. Ее госпитализировали с переломом ключицы.

Ранее сообщалось, что под Новороссийском перевернулся зерновоз и перекрыл движение на дороге. Водитель большегруза не справился с управлением. Машина получила механические повреждения, а груз оказался рассыпан по проезжей части.