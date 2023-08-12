Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу поискового сервиса Google Фото: REUTERS

Роскомнадзор в субботу, 12 августа, сообщил о том, что он не ограничивает работу зарубежных поисковых сервисов, в том числе Google.

«Работа зарубежных поисковых сервисов не ограничивается», - сказано в заявлении ведомства.

В Роскомнадзоре посоветовали жителям РФ использовать российские сервисы. Что касается доступности поисковой системы Google, в ведомстве переадресовали вопросы по ней в саму компанию.

Сайт KP.RU писал о сбое в работе поисковой системы Google в России. Он произошел в субботу, 12 августа 2023 года. По данным сервиса для отслеживания сбоев Downradar, больше всего жалоб на сбои в работе поисковой системы было получено из Москвы, всего 822. В Санкт-Петербурге пользователи сообщили о неполадках 220 раз, в Казани – 102.

Ранее также сообщалось, что пользователи в России пожаловались на сбой в работе «Яндекса». В частности, некорректно работали ряд сервисов. Позже в компании заверили, что проблемы были решены.