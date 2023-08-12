Боррель: Евросоюз готовит санкции против Нигера и поддерживает все усилия ЭКОВАС Фото: REUTERS

Евросоюз планирует ввести индивидуальные санкции в отношении Нигера. Сделано это будет в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по «восстановлению демократии» в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распространенное в Брюсселе заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

«Евросоюз полностью поддерживает усилия, предпринимаемые ЭКОВАС, и готовится внести вклад в их реализацию на практике путем введения нового режима индивидуальных санкций», - сказано в сообщении главы внешнеполитической службы ЕС.

В то же время Боррель отметил, что Евросоюз приветствует решения ЭКОВАС, а особенно, стремление найти дипломатический выход из текущей ситуации.

Глава внешнеполитической службы ЕС также пообещал, что поставки гуманитарной помощи в Нигер продолжатся.

Ранее агентство AFP сообщило, что государства, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), планируют начать специальную военную операцию в Нигере, чтобы вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму. Тогда сообщалось, что в «освобождении» Нигера примут участие Кот-д'Ивуар, Нигерия, Бенин, и ряд других стран.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, что происходит в Нигере и как ситуация в стране грозит разрушить старый миропорядок.